Prasówka z całego tygodnia 20.08.2023 w Warszawie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Warszawy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 13.08 a 19.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Upalny weekend w Warszawie. Kurtyny wodne, kąpieliska, Zalew Zegrzyński. Gdzie próbują odsapnąć mieszkańcy?”?

Przegląd tygodnia: Warszawa, 20.08.2023. 13.08 - 19.08.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Upalny weekend w Warszawie. Kurtyny wodne, kąpieliska, Zalew Zegrzyński. Gdzie próbują odsapnąć mieszkańcy? Wakacje powoli zbliżają się do końca, ale nie ustają upały. W Warszawie pojawiły się znowu kurtyny wodne i zraszacze, ludzie uciekają nad wodę i do kąpielisk. Gdzie można kąpać się w Warszawie i okolicach? Gdzie można się schłodzić w stolicy? Jakie sposoby mają mieszkańcy? Sprawdzamy. 📢 Planszówki, konsole retro i nowoczesny gaming. W Warszawie otworzył się H.4.0.S. To prawdziwy raj dla miłośników gier Miłośnicy gier właśnie zyskali nową miejscówkę w Warszawie. Pod koniec lipca w samym centrum stolicy otworzył się H.4.0.S. Lokal zaprasza do siebie zarówno miłośników nowoczesnego gamingu, jak i fanów planszówek, a także zwolenników konsol retro. H.4.0.S. połączył bowiem te trzy światy w jednej, ogromnej przestrzeni, i zrobił to na najwyższym poziomie. Takiej mekki dla pasjonatów gier jeszcze w Warszawie nie było. Szczegóły poniżej.

📢 Wyprzedaże garażowe Warszawa 2023. Raj dla poszukiwaczy skarbów w Parku Czechowickim w Ursusie. Takie perełki można kupić od mieszkańców Garażówki to raj dla poszukiwaczy rzeczy niebanalnych i oryginalnych. W sobotę w Parku Czechowickim w Ursusie będzie można kupić m.in. ubrania, bibeloty, świeczniki, wazony, książki, zabawki. Kolejna garażówka, w innym miejscu, czeka też na warszawiaków w niedziele. Szczegóły i cudeńka, które można kupić na takich okazjach znajdziecie poniżej.

Tygodniowa prasówka 20.08.2023: 13.08-19.08.2023 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 120-letni pałac pod Warszawą na sprzedaż. Willa z basenem i prywatnym ogrodem. Ile kosztuje? Za moment skończy 120 lat. Został zaprojektowany przez artystę Józefa Czajkowskiego. W środku znajdziemy 10 pokoi, basen, oranżerię, 7 łazienek i stumetrowy salon. Niezwykły pałac z przepięknym ogrodem został wystawiony na sprzedaż. Kompleks pałacowo-parkowy znajduje się pod Warszawą, w miejscowości Konstancin-Jeziorna. Wiadomo, ile trzeba zapłacić za te perełkę.

📢 Niezwykły koncert na Służewcu. Najpopularniejsi artyści przenieśli Warszawę w rytmy z Nowego Jorku Za nami kolejna edycja "MAYBELLINE NY MUSIC STORIES" która ściągnęła na tor na Służewcu tłumy fanów. Darmowe koncerty spowodowały długie kolejki do wejścia, ale też ostatecznie hala wyścigów wypełniła się po brzegi. Kto zagrał? Zapraszamy na naszą fotorelację z wydarzenia i do szczegółów w artykule ponizej. 📢 Co robić w weekend w Warszawie? Przegląd imprez 19 - 20 sierpnia. Najlepsze wydarzenia na ciepły weekend w stolicy Imprezy w Warszawie 19 - 20 sierpnia 2023 roku. Co będzie się działo w długi sierpniowy weekend? Przed nami pięć dni różnorodnych wydarzeń. Jeśli najbliższe dni spędzacie w Warszawie to czekają na was potańcówki, wyprzedaże garażowe, spacery, czy wystawy. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend 19 - 20 sierpnia 2023 roku. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.

📢 Metamorfoza Agaty Kornhauser-Dudy. Pierwsza dama postanowiła zmienić fryzurę. Wybór padł na jedną z najmodniejszych odsłon boba Pierwsza dama – Agata Kornhauser-Duda wierna była swojej fryzurze, której nie zmieniała od wielu lat. Zaczesane do góry włosy to już przeszłość. Zobacz, na jakie cięcie zdecydowała się prezydentowa. 📢 Wielki koncert Dawida Podsiadło za niespełna tydzień. Na warszawskim stadionie padnie absolutny rekord Niespełna tydzień został do wielkiego koncertu Dawida Podsiadło na stadionie PGE Narodowym. Bilety na to wydarzenie wyprzedały się błyskawicznie. Zapowiada się rekord pod względem zgromadzonej liczby fanów. Artysta zaśpiewa dla 80 tys. osób.

📢 Tak wyglądało życie w Warszawie 30 lat temu. Sentymentalne zdjęcia z ulic stolicy. Te kadry przenoszą w czasie Te zdjęcia Warszawy sprzed 30 lat dosłownie przenoszą w czasie. 16 niezwykłych kadrów wykonanych w 1993 roku. Momenty uchwycone z warszawskich ulic. Bazary, śnieżyce, przystanki, sklepy, ważne wydarzenia i życie codzienne. Publikujemy archiwalne zdjęcia wykonane w różnych miejscach stolicy Polski.

📢 Tropikalna pogoda w Warszawie. Nocna burza to dopiero początek. Niepokojące prognozy dla Mazowsza Fala burz, która przeszła nad Warszawą w nocy z czwartku na piątek wywołała sporo szkód. Strażacy mają za sobą pracowity czas. To nie koniec zawirowań w prognozie pogody, bowiem przed nami weekend z alertami i ostrzeżeniami meteorologicznymi. Czeka nas tropikalna aura. 📢 Mieszkańcy walczą o przejście i chodnik na Ursynowie. Urzędnicy tłumaczą, że to niemożliwe. Dlaczego "nie da się w Warszawie"? Dlaczego nie da się zbudować chodnika na Kabatach w miejscu o które walczą mieszkańcy oraz radni? Szeroki "przedept" cieszy się dużą popularnością, ale urzędnicy wskazują, że to niemożliwe. Czy to efekt uboczny budowania miasta pełnego zamkniętych osiedli? Radni występujący w imieniu mieszkańców nie kryją irytacji i zrezygnowania. Jak przy takich problemach można zmieniać tkankę miejską?

📢 Jesienna ramówka TVP 2023. Tak prezentowały się gwiazdy na czerwonym dywanie W czwartek, 17 sierpnia 2023 roku, w Warszawie Telewizja Polska zaprezentowała jesienną ramówkę. Na wydarzeniu pojawiły się największe gwiazdy stacji. Na czerwonym dywanie przed fotoreporterami pozowały m.in. Justyna Steczkowska, Małgorzata Tomaszewska, Viki Gabor i Sandra Kubicka. Zobaczcie, jak wyglądała prezentacja ramówki TVP jesień 2023. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.

📢 Najdroższe ulice w Warszawie. Najbardziej luksusowe miejsca w stolicy. Mieszkania warte miliony Najdroższe ulice w Warszawie 2023. To w tych lokalizacjach mieszkania kosztują zdecydowanie najwięcej, w przeliczeniu za metr kwadratowy mieszkania. Okazuje się, że minimalna kwota, jaką trzeba wydać na m2 nieruchomości na jednej z najdroższych ulic to już ponad 22 tys. zł. To zdecydowanie więcej niż warszawska średnia.

📢 Nowy sklep Castorama w Warszawie. Trwa ekspansja sieci sklepów budowlanych w stolicy 23 sierpnia zostanie otwarty nowy sklep Castoramy w Warszawie. Nieco zaskakująca może być lokalizacja placówki - na Mokotowie, przy ulicy Bartyckiej 26. Nie w żadnym dużym centrum handlowym Co ciekawe, to sklep numer 99 sieci w całej Polsce i przedostatnie otwarcie w tym roku. Sieć budowlana do końca roku będzie dysponować w naszym kraju setką sklepów. 📢 Nowy zabytek w Warszawie. Modernistyczna kamienica przy Grójeckiej wpisana do rejestru Mamy nowy zabytek w Warszawie. Do rejestru trafiła właśnie modernistyczna kamienica na Ochocie. Wpisałem do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego budynek przy ul. Grójeckiej 184 w Warszawie. Decyzja uniemożliwi jego rozbiórkę i wzniesienie w tym miejscu współczesnej wysokiej zabudowy. Obiekt posiada wartości historyczne. W jego rejonie toczyły się walki związane z Powstaniem Warszawskim - poinformował mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki.

📢 Zabytkowy dworzec w Sochaczewie zmodernizowany. Ma być jedną z wizytówek miasta. Przebudowę nadzorował konserwator zabytków Neorenesansowy dworzec PKP w Sochaczewie został wyremontowany. Klasyczny, ale jednocześnie nowoczesny i funkcjonalny, łatwo dostępny dla wszystkich podróżnych. Według niektórych ma nawet potencjał by stać się kolejną wizytówką miasta. Z dworca korzystają już pierwsi pasażerowie.

📢 Autostrada A2 wydłuży się na wschód od Warszawy. Można już budować kolejny odcinek. Sprawdzamy kiedy będzie gotowy Kolejny odcinek autostrady A2 na wschód od Warszawy jest już gotowy do realizacji. Umowę na jego budowę podpisano jeszcze w 2021 roku, ale dopiero teraz wojewoda wydał decyzję o zgodzie na realizację inwestycji. To oznacza, że kontraktowy termin jej wykonania może się przesunąć. Jak wygląda obecnie budowa autostrady w kierunku wschodniej granicy?

📢 Kolej Dużych Prędkości z Warszawy do Łodzi. Kilometry tuneli i przejazd w 45 minut. Kiedy pasażerowie skorzystają z takich połączeń? Kolej Dużych Prędkości ma odmienić podróżowanie po Polsce. Oczywiście w pierwszej kolejności przyspieszyć, ale też jeszcze bardziej spopularyzować kolej. Z Warszawy do Łodzi pojedziemy w 45 minut - według planów CPK. To odcinek interesujący, bo jak zapewnia spółka najbardziej zaawansowany, ale też skomplikowany, bo z dwoma tunelami. Sprawdzamy zatem szczegóły inwestycji związanej z budową tuneli na tej trasie, a także jak ma wyglądać przejazd, gdzie trwają już prace i kiedy trasa będzie przejezdna. 📢 Sanktuarium Matki Bożej w Budzieszynie. Miejsce, w którym dzieją się cuda Sanktuarium Matki Bożej w Budzieszynie jest miejscem chętnie odwiedzanym przez pielgrzymujących. Powodem jest cudowne źródełko, które według podań, wykazuje właściwości lecznicze. Zgodnie z miejscową tradycją, w tym miejscu polskim żołnierzom objawiła się Matka Boża. Więcej o tym niezwykłym miejscu przeczytasz w artykule poniżej.

📢 Koncert girl in red w Warszawie. Skandynawska wokalistka wystąpi w Palladium. Tłumy fanów w kolejce przed klubem Girl in red wystąpi już dziś, 16 sierpnia, w Warszawie. Jedna z najpopularniejszych skandynawskich artystek ostatnich lat zagra w Palladium. Fani już kilka godzin przed koncertem tłumnie ustawili się pod klubem i z podekscytowaniem czekali na otwarcie bram. Emocje były tym większe, ponieważ wiele osób od dłuższego czasu czekało, by zobaczyć wokalistkę na żywo - girl in red miała wystąpić na tegorocznym Open’erze, jednak ostatecznie nawet nie doleciała do Polski.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia

Oto najlepsze miasta do życia w Polsce