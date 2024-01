Przegląd prasy z tygodnia 28.01.2024. Co działo się w Warszawie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Warszawy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.01 a 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Diabelski młyn WOŚP w Warszawie. Przy Stadionie Narodowym stanęło wielkie koło. Atrakcja darmowa dla wszystkich”?

Przegląd tygodnia: Warszawa, 28.01.2024. 21.01 - 27.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Diabelski młyn WOŚP w Warszawie. Przy Stadionie Narodowym stanęło wielkie koło. Atrakcja darmowa dla wszystkich Diabelski Młyn w Warszawie 2024. Jak co roku o tej porze w stolicy stanęła wielka, kolorowa atrakcja. Jazda na tzw. "Wielkim Kole" dostarcza niesamowitego widoku na centrum miasta. Jest on już stałą rozrywką, która pojawia się w czasie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każdy chętny może za darmo przejechać się w jednym z wagoników. Szczegóły poniżej. 📢 Moda wprost z ulic Warszawy. Tak ubierano się w stolicy przed drugą wojną światową. Mnóstwo elegancji Garnitury, garsonki, żakiety, kapelusze, płaszcze. Kiedyś na co dzień na ulicach Warszawy było ich znacznie więcej niż dzisiaj. Cofamy się aż do lat 20. i 30. XX wieku by spojrzeć na to co było modne i popularne wśród ówczesnych warszawiaków. Jak zmieniła się moda od prawie stu lat? Co w niej zostało do dzisiaj?

📢 Nawet 30 tys. złotych miesięcznie. Tyle można zarobić w Warszawie. O jaką branżę chodzi? Warszawa została doceniona w raporcie dotyczącym prowadzenia innowacyjnego biznesu. Okazuje się, że zarabia się tutaj najwięcej! Już na początku kariery eksperci w tej dziedzinie pracujący w polskiej stolicy mogą liczyć na pensje do 12 tys. zł brutto. A po pięciu latach nawet 20-30 tys.

Tygodniowa prasówka 28.01.2024: 21.01-27.01.2024 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tragiczny wypadek w warszawskim Ursusie. Kierowca śmieciarki potrącił pieszą. Kobieta zginęła na miejscu W piątek 26 stycznia, na ulicy Warszawskiej w dzielnicy Ursus, doszło do tragedii. Kierowca śmieciarki potrącił tam pieszą w średnim wieku. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń kobieta zginęła na miejscu. Trwa śledztwo, która ma ustalić szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.

📢 Najdłuższe ulice w Warszawie. Wiemy, jak prezentuje się pierwsza dziesiątka rankingu. Rekordzistka ma aż 14,5 kilometra Najdłuższe ulice w Warszawie. Pierwsza dziesiątka najdłuższych warszawskich ulic liczy łącznie ponad 103 kilometry. To więcej, niż odległość z centrum stolicy do Siedlec czy Ciechanowa i prawie tyle samo, co odcinek Warszawa-Radom. Rekordzistka naszego zestawienia mierzy 14,5 kilometra. Jest ona jednocześnie najdłuższą arterią w mieście, jak i w całej Polsce. Kliknij w poniższą galerię i zobacz, które stołeczne ulice znalazły się na czele rankingu. 📢 Restauracja Madonna. Ogromne emocje wokół "bluźnierczego" miejsca. Protest modlitewny, petycja i wezwania do bojkotu Kilka tygodni temu na mapie Warszawy pojawiła się nowa włoska knajpa - Madonna. Restauracja od razu wzbudziła duże emocje, które nie słabną do dziś. Wszystko za sprawą niecodziennego wystroju, który obraża uczucia religijne wielu katolików. Łączy on bowiem religię oraz popkulturę m.in. na ścianach wiszą obrazy przedstawiające Matkę Boską z twarzą Rihanny czy podobizna Jezusa Chrystusa z Keanu Reeves. W związku z tym pod restauracją organizowany jest protest modlitewny, a w sieci pojawiła się petycja, by zbojkotować Madonnę.

📢 Premiera filmu "Kos". To laureat festiwalu w Gdyni. Na gali w Warszawie m.in. Więckiewicz i Braciak Premiera filmu "Kos" w Warszawie. To laureat nagrody na najlepszy film festiwalu w Gdyni. W kinach oglądać możemy go od 26 stycznia. Na warszawskiej premierze zobaczyliśmy m.in. Agnieszkę Grochowską, Andrzeja Seweryna czy... Macieja Orłosia. Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia. 📢 Hotel "Forum" skończył pięćdziesiąt lat. Synonim luksusu, symbol gierkowskiej epoki, zbudowany przez Szwedów 24 stycznia 1974 roku oddano do użytku budynek znany wówczas jako Hotel Forum. Młodsi mieszkańcy i czytelnicy znają go dzisiaj po prostu jako Novotel. Był jednym z pierwszych wieżowców w Warszawie, a za jego budowę odpowiadali Szwedzi. Z biegiem lat zmienił między innymi kolor elewacji. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?

📢 Cepelia popada w ruinę. Konserwator nakazał zabezpieczenie obiektu. Co dalej z zabytkowym budynkiem w centrum Warszawy? Mazowiecki konserwator zabytków wydał nakaz zabezpieczenia pawilonu handlowo-wystawienniczego Cepelia w Warszawie. Obiekt, chociaż znajduje się w rejestrze zabytków, od lat niszczeje.

📢 Muzeum Zimnej Wojny. Odwiedziliśmy je przed otwarciem. Zobaczymy tam, jak Polska i ZSRR miały zaatakować Zachód. Co jeszcze? Zajrzeliśmy do Muzeum Zimnej Wojny pełnego eksponatów z lat 1945 - 1989. Nowa placówka muzealna, która uzupełni kulturalną ofertę w stolicy będzie dostępna dla zwiedzających od soboty 27 stycznia. Opowiada historię Polski od włączenia do Bloku Wschodniego po członkostwo w NATO. O szczegółach opowiedział nam Filip Frąckowiak, dyrektor placówki. 📢 Imprezy w Warszawie 26-28 stycznia 2024. Co robić w weekend w stolicy? Oto propozycje Imprezy w Warszawie 26, 27, 28 stycznia 2024 roku. Co będzie się działo w ostatni styczniowy weekend? Najbliższe dni wypełnione będą przeróżnymi wydarzeniami. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd imprez i atrakcji, które zaplanowano na dni od 26 do 28 stycznia 2024. Co robić w Warszawie? Kliknijcie w zdjęcie i sprawdźcie nasze propozycje!

📢 Pożar domu letniskowego na Paluchu w Warszawie. Z ogniem walczyło 18 zastępów straży pożarnej Pożar wybuchł na terenie ogródków działkowych przy ulicy Paluch w Warszawie. Płonął jeden z domków letniskowych. W akcji gaśniczej brało udział 18 zastępów straży pożarnej. 📢 Ryanair rekrutuje w Polsce. Będą dni otwarte w Warszawie. Ile można zarobić? Ryanair rekrutuje. Linia lotnicza poszukuje członków załóg pokładowych w bazach operacyjnych m.in. w Warszawie. Już niebawem w stolicy odbędą się dni otwarte. Jakie wymagania trzeba spełnić by zostać stewardem lub stewardesą? I Ile można zarobić w tej pracy? Szczegóły w artykule.

📢 Perła architektury pod Warszawą. Willa naszpikowana technologią i nowinkami. Wrażenie robi basen z nietypową funkcją Willa pod miastem zamiast mieszkania w Warszawie? Na taki krok decyduje się coraz więcej osób, także tych zamożnych, mając na uwadze ceny nieruchomości w stolicy. Pracownia Exterio współtworząca Grupę Hola pochwaliła się efektem zaprojektowanego domu dla małżeństwa, które dokonało właśnie takiego wyboru.

📢 Strajk kupców na Marywilskiej 44. Warszawskie centrum handlowe opustoszało Kupcy centrum handlowego przy Marywilskiej 44 w Warszawie protestują. Najemcy sprzeciwiają się przeciwko podwyżce opłat za wynajem. To już kolejny dzień, gdy większość sklepów w tym centrum handlowym pozostaje zamknięta. 📢 "Gulczas" aresztowany ws. napadu w Wólce Kosowskiej. Skradziono wówczas ponad 4 mln zł Aresztowany został ostatni z podejrzanych o napad w Wólce Kosowskiej koło Warszawy – Piotr G. ps. "Gula" vel "Gulczas". Zdarzenie miało miejsce w 2013 roku. Wówczas sprawcy przy użyciu broni palnej ukradli ponad 4,2 miliona złotych. 📢 Syreny w Warszawie. Dlaczego wyją syreny 25 stycznia 2024 roku? Miasto wyjaśnia Władze dzielnicy Wesoła w Warszawie przekazały, że w czwartek, 25 stycznia około godziny 12 zawyją syreny alarmowe. Działania będą powiązane z rutynowym treningiem. Szczegóły w artykule.

📢 Centralna Park w Warszawie. Czy wróci pomysł budowy kolejowego wieżowca? Wkrótce idealna okazja Wieżowiec vis a vis Dworca Centralnego pokazano w 2015 roku. Rok później, po zmianach w PKP S.A., budowę „zamrożono”. Przez lata w tej sprawie nic się nie zadziało. Dziś okoliczności znów sprzyjają inwestycji. To szansa, bowiem można ją połączyć z remontem „średnicy”.

📢 Co dalej z linią kolejową do Modlina? Trwają prace projektowe i przygotowania do wykupu gruntów Prace nad dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę, a także wykupy gruntów. Rozkręcają się prace związane z budową linii kolejowej do lotniska w Modlinie. W zeszłym roku władze województwa, które realizują inwestycje w porozumieniu z PKP PLK, zapowiedziały, że połączenie powstanie w ciągu pięciu lat. 📢 Remont wiaduktu Trasy Łazienkowskiej w Warszawie. Ratusz pokazał postępy prac. Znamy termin zakończenia robót Stołeczny ratusz podsumował, co dotychczas zostało zrobione na wiadukcie Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie, gdzie prace remontowe ruszyły w lipcu ubiegłego roku. Znana jest też data ukończenia północnej części konstrukcji. Szczegóły w artykule.

