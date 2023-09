Przegląd tygodnia z 17.09.2023 w Warszawie. Najważniejsze wydarzenia od 10.09 do 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Warszawy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Święto Woli 2023 - nowa odsłona Kercelaka. Koncerty, spektakle i wiele innych atrakcji. Wielkie wydarzenie w dzielnicy”?

Przegląd tygodnia: Warszawa, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Święto Woli 2023 - nowa odsłona Kercelaka. Koncerty, spektakle i wiele innych atrakcji. Wielkie wydarzenie w dzielnicy Święto Woli 2023. Koncerty, stół na Chłodnej w strefie śniadaniowej, spektakl warszawskiego Teatru Lalka, mikro koncerty na ulicach, wystawa we współpracy z Muzeum Woli, gry i sporty miejskie - to tylko nieliczne atrakcje przygotowane przez organizatorów. Wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem zarówno ze strony mieszkańców dzielnicy, jak i całej Warszawy. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotorelację. 📢 Bieg na Varso Tower. Uczestnicy wbiegli na szczyt najwyższego budynku w Warszawie i całej UE Bieg na szczyt Varso Tower. W sobotę 16 września odbyła się druga edycja wydarzenia pod tytułem "Wbiegnij na Varso Tower". Uczestnicy zawodów ponownie mieli okazję zmierzyć się ze schodami najwyższego budynku w Unii Europejskiej. W sportowej imprezie, którą honorowym patronatem objął prezydent m. st. Warszawy Rafał Trzaskowski, wzięło udział łącznie 800 biegaczy - zarówno amatorów, jak i sportowców ze światowej czołówki. Aby dobiec do mety na szczycie wieżowca, musieli pokonać 53 piętra, czyli niemal 1 400 schodów - w sumie 230 metrów w górę. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotorelację.

📢 Piekarnia "Będzie dobrze", czyli energia, słońce i pozytywne myślenie. To miejsce, w którym można zobaczyć, jak powstaje chleb Na Mokotowie w Warszawie można w jednym miejscu kupić świeży chleb, jak i zobaczyć cały proces jego wypiekania. Rzemieślnicza piekarnia "Będzie dobrze", w której mieści się też pomieszczenie produkcyjne, proponuje wyroby z różnych stron świata - na półkach znajdziemy m.in. japońskie shokupany, koreańskie bułki czosnkowe z twarożkiem śmietankowym czy francuskie bagietki oraz ciasta z sezonowymi, polskimi owocami. "Wierzę w dobrą energię i w to, że można ściągać do siebie fajnych ludzi. Tutaj to się naprawdę udaje" - mówi nam Dagmara Rosiak, właścicielka lokalu.

Tygodniowa prasówka 17.09.2023: 10.09-16.09.2023 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Światowy Dzień Sprzątania nad Wisłą. Mieszkańcy stolicy posprzątali Poniatówkę. Za nami finał tegorocznej edycji World Cleanup Day W sobotę 16 września na warszawskiej plaży Poniatówka odbyła się wielka akcja sprzątania nad Wisłą. Był To finał cyklicznych akcji sprzątania nadwiślańskich plaż oraz tegorocznej edycji World Cleanup Day. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców stolicy. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotorelację.

📢 Kładka w Żyrardowie. Prawie kilometrowy pomost prowadzi wprost nad Zalew Żyrardowski. Miejsce idealne na spacer w otoczeniu natury Cisza, spokój, dzika roślinność na wyciągnięcie ręki i nowiutka, blisko kilometrowa kładka. To wszystko znajdziecie niecałą godzinę drogi od Warszawy. Mowa o nowej atrakcji w Żyrardowie, czyli drewnianym pomoście, ciągnącym się przez zielone mokradła, wzdłuż rzeki Pisi Gągoliny. Ścieżka prowadzi nad Zalew Żyrardowski i jest wręcz idealnym miejscem na krótką wycieczkę z Warszawy. Szczegóły poniżej. 📢 Jesień w Warszawie zachwyca. Oto malownicza sceneria na ulicach. Zobacz, jak wygląda teraz stolica Do Warszawy nadciąga powoli jesień. Widać to już w niektórych miejscach na ulicach, skwerach czy placach. W wielu lokalizacjach można zobaczyć już jesienne, piękne ukwiecenia. Zarząd Zieleni poinformował, jakie rodzaje roślin w donicach mijamy na co dzień. Zobaczcie w naszej galerii, jak magicznie wygląda obecnie stolica.

📢 Imprezy w Warszawie 15 - 17 września. Podpowiadamy, co robić w weekend w stolicy Imprezy w Warszawie 15, 16, 17 września. Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni obfitować będą w ciekawe wydarzenia. Jeśli planujecie najbliższy weekend w Warszawie to czekają na was koncerty, wyprzedaże garażowe, imprezy gastronomiczne czy targi mody. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 15 do 17 września 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie. 📢 ZDM sprzedał kolejne odholowane samochody. Po pięciu przetargach, do kasy miasta wpłynęło już łącznie ponad milion złotych Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie poinformował, że zakończył procedury związane z piątym przetargiem na sprzedaż odholowanych pojazdów. Tym razem nowych właścicieli znalazło 31 samochodów, dzięki czemu do kasy miasta wpłynęło prawie 236 tys. zł. We wszystkich dotychczasowych aukcjach drogowcy zarobili natomiast ponad milion złotych.

📢 Dni Bemowa 2023. Za nami największa impreza dzielnicy. Agnieszka Chylińska i zespół IRA rozgrzali publiczność do czerwoności Za nami Dni Bemowa 2023. Największa impreza dzielnicy po raz kolejny dostarczyła widowni niezapomnianych emocji. Wszystko za sprawą wyjątkowych artystów, którzy wystąpili na scenie zbudowanej przy tamtejszym urzędzie. Mowa o legendach polskiego rocka: Agnieszce Chylińskiej i zespole IRA. Wydarzenie okraszone mocnymi brzmieniami cieszyło się sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą relację z tego wydarzenia. 📢 Finał Drift Masters European Championship 2023 w Warszawie. Wielka impreza motorsportu na PGE Narodowym Finał Drift Masters European Championship 2023 rozpoczął się na PGE Narodowym w Warszawie. To największe zawody w historii drifting. O nagrodę sezonu zawalczy 50 kierowców z 23 krajów.

📢 Gigantyczna liczba koncesji na alkohol w Warszawie. Szokujące liczby. W tych dzielnicach pije się najwięcej Czy ograniczenie sprzedaży alkoholu nocą albo wprowadzenie górnego limitu punktów, które mogą zajmować się taką działalnością jest stolicy potrzebne? Ten drugi pomysł przewijał się już w planach ratusza. Na dzisiaj jednak liczba udzielonych koncesji wydaje się ogromna. Jak komentuje w rozmowie z nami Jan Śpiewak koszty takiej polityki są dużo większe niż zyski dla budżetu miasta. Przedstawiamy dane dotyczące koncesji na alkohol w Warszawie. 📢 Protest działkowców w Warszawie. Właściciele ogródków walczą o swoje zielone azyle. "Nasze działki, nasze prawa!" W piątek, 15 września, działkowcy zorganizowali protest w stołecznym urzędzie. Właściciele ogródków są zaniepokojeni planami władz miasta, które przewidują przeznaczenie części mokotowskich działek pod zabudowę. - Chcą odebrać nam naszą ziemię, cześć naszych sąsiadów straci swój azyl - denerwują się działkowcy, którzy postanowili zawalczyć o swoje zielone tereny. Szczegóły poniżej.

📢 Protest pracowników budżetówki w Warszawie. Spod Pałacu Kultury i Nauki ruszył "Marsz Gniewu". Możliwe duże utrudnienia w ruchu W Warszawie trwa protest pracowników budżetówki. Strajkujący, którzy przyjechali do stolicy z całej Polski, domagają się podwyżki płac. O godzinie 12:00 uczestnicy demonstracji wyruszyli spod Pałacu i Kultury i Nauki w kierunku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W związku z przemarszem, w centrum miasta należy spodziewać się utrudnień w ruchu. 📢 Co się stało z Marszałkowską? Jedna z głównych ulic w Warszawie kompletnie opustoszała i straszy graffiti Marszałkowska to jedna z najważniejszych i głównych ulic Warszawy. Niestety pod niektórymi względami wcale jej nie przypomina. Zwłaszcza jeśli chodzi o znajdujące się tam lokale usługowe czy punkty gastronomiczne. Zaczęły one bowiem jakiś czas temu masowo znikać ze słynnej ulicy. Kultowe punkty dziś są opustoszałe, a w ich miejscach nie pojawiło się nic nowego. Skąd taki stan rzeczy i czy jest szansa na zmiany?

📢 550-metrowa willa z egipskimi kryształami i jacuzzi w lesie. Tak mieszka Magda z "Żon Warszawy" "The Real Housewives. Żony Warszawy" to nowy program emitowany na antenie Polsatu, pokazujący życie bogatych warszawianek. Jedną z bohaterek show jest Magdalena Pyć-Leszczuk, której dom możemy zobaczyć w 1 odcinku. Kobieta mieszka z rodziną w 550-metrowej rezydencji na Bielanach w Warszawie. Jej dom wręcz ocieka luksusem - włoski marmur, żyrandole z egipskich kryształów i jaccuzzi w ogrodzie to dopiero początek. Kliknijcie w galerię i zobaczcie, jak na co dzień żyje jedna z "Żon Warszawy". 📢 Polska Opera Królewska w Warszawie. Tak będzie wyglądać nowy gmach. Znamy zwycięski projekt Biuro Architektoniczne Stelmach i Partnerzy z Lublina zwyciężyło w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej . - To kolejny etap realizacji ważnej inwestycji i kolejna instytucja kultury, która powstaje w Warszawie - mówił w czwartek minister kultury Piotr Gliński. W budynku znajdą się m.in. sala główna z widownią na 350-400 widzów, scena oraz ekskluzywny foyer. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2028 roku.

📢 Święto Rembertowa 2023. Dzielnicowa impreza już w najbliższy weekend. Mnóstwo darmowych atrakcji i koncert CLEO Święto Rembertowa 2023 odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Dla mieszkańców dzielnicy zaplanowano mnóstwo atrakcji, wśród których znajdziemy m.in. warsztaty, animacje dla dzieci, dmuchańce do skakania i zjeżdżalnię, fotobudkę, strefę food truck oraz koncerty. Na scenie wystąpią uczestnicy programu "The Voice Senior" oraz CLEO. Wstęp jak zwykle darmowy! Sprawdźcie szczegóły imprezy poniżej. 📢 Różowy pies w Parku Pięciu Sióstr w Warszawie. Rzeźba podzieliła mieszkańców. Jedni chwalą akcję, inni mówią o paskudnym tworze W Warszawskim Parku Pięciu Sióstr odsłonięto rzeźbę przedstawiającą różowego psa. Twór pojawił się tam w ramach akcji "Czysta Ochota", mającej na celu uświadamianie najmłodszych, jak ważne jest dbanie o czystość i porządek oraz branie odpowiedzialności za swoich czworonożnych przyjaciół. Wygląd rzeźby nie wszystkim przypadł do gustu. Część mieszkańców uważa, że nie pasuje ona do okolicznych terenów. - Recykling nie polega na tym żeby z zebranego plastiku robić koszmarki i umieszczać je w przestrzeni publicznej - pisze jedna z internautek.

📢 Po latach uda zrealizować się przedłużenie ul. Ciszewskiego? Miasto rusza z kolejną próbą. Brakujące połączenie dwóch dzielnic Historia wybudowania dodatkowego połączenia Wilanowa i Ursynowa, które umożliwiłoby dojazd do stacji metra Stokłosy ma już ponad 10 lat. Poprzednie podejście zostało zablokowane przez wojewodę. Teraz miasto przymierza się do kolejnej próby stworzenia wygodnego połączenia. Sąsiadujące ze sobą dzielnice wciąż cierpią na deficyt dogodnych przejazdów. 📢 Lotnisko Chopina zamyka jedną z dróg startowych. "Mogą wystąpić niedogodności dla mieszkańców niektórych dzielnic" Od wtorku 18 września zamknięta zostanie jedna z dróg startowych warszawskiego Lotniska Chopina. Powodem zamknięcia są prace techniczne, które będą tam przeprowadzane. Pytamy port lotniczy czy w związku z tym będą odczuwalne jakiekolwiek utrudnienia.

