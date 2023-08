Tygodniowy przegląd prasy 6.08.2023: Warszawa, 30.07-5.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Warszawy

Władze Otwocka przygotowały dla mieszkańców ogólnodostępne, bezpłatne projekty budowlane świdermajerów. Każdy zainteresowany będzie mógł pobrać je ze strony miasta i wykorzystać nie tylko do budowy domu od podstaw, ale także ozdoby istniejącego już budynku. Powstały trzy projekty - Klasyk, Modern i Natur - dla domów jednorodzinnych do 70 metrów kwadratowych. Szczegóły poniżej.

Od kilku dni najmłodsi mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z nowej przestrzeni do zabaw i rekreacji. Znajdą tam coś dla siebie wielbiciele wspinaczki i jazdy na tyrolce oraz miłośnicy huśtawek i zjeżdżalni. Najmłodsi mogą też biegać lub czołgać się po tunelach. Większość urządzeń do zabawy została wykonana z naturalnych materiałów. Gdzie powstało nowe miejsce?

Mieszkańcy gmin Lesznowola Pole, Uwieliny, Ustanów, Suchodół, Pawłowice oraz Tarczyn Dobrowolskiego nie mogą wykorzystywać wody z tamtejszego wodociągu do picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw ani do kąpieli. W próbkach wody wykryto obecność enterokoków.

Imprezy w Warszawie 5, 6 sierpnia 2023 roku. Co będzie się działo w wakacyjny weekend? Najbliższe dni obfitować będą w przeróżne wydarzenia. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 5 do 6 sierpnia 2023. Co robić w Warszawie? Kliknij w zdjęcie i sprawdź nasze propozycje.