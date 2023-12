Prasówka 17.12.2023 z całego tygodnia w Warszawie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W ostatni weekend przed Bożym Narodzeniem warszawska Elektrownia Powiśle stała się doskonałym miejscem do zakupu upominków. Wszystko za sprawą zimowej odsłony popularnych targów spod szyldu Jestem Slow. Ta wyjątkowa impreza to idealne miejsce dla tych, którzy lubią kupować upominki na spokojnie i szukają oryginalnych pomysłów na świąteczne prezenty.

Ciąg dalszy magicznych niespodzianek na Trakcie Królewskim. W piątek 15 grudnia o godzinie 17:00, na fasadzie Pałacu Staszica zainaugurowano innowacyjny video mapping 3D. Wyjątkowy pokaz łączy elementy wizualne z dźwiękowymi, wprawiając spacerowiczów w prawdziwie świąteczny nastrój. Będzie można go podziwiać w każdy weekend, o pełnych godzinach od 17:00 do 21:00. Magicznych wrażeń nie zabrakło także na Skwerze Twardowskiego. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotorelację.

Kamienica Stanisława i Kazimiery Kacperskich w Warszawie to jeden z najbardziej oryginalnych budynków w całym mieście. Budynek, który znajduje się przy placu Unii Lubelskiej, potocznie nazwany jest "żelazkiem" ze względu na swój kształt i porównywany do nowojorskiego Flatiron Building. Obiekt posiada dziewięć kondygnacji oraz klaustrofobiczne podwórko-studnię, w której kilka osób świadomie zakończyło życie.

Utrudnienia w kursowaniu metra w Warszawie. W piątek, 15 grudnia, doszło do incydentu z udziałem pasażera na stacji metra Ratusz-Arsenał. W związku ze zdarzeniem występują utrudnienia w kursowaniu pociągów metra M1. Cztery stacje zostały wyłączone z ruchu. Trwa komunikacyjny armagedon, nie wiadomo, do kiedy potrwają utrudnienia. Szczegóły poniżej.

Darmowe choinki do zgarnięcia w Warszawie. Już w najbliższą sobotę, 16 grudnia, na Woli odbędzie się "Świąteczny piknik". Podczas wydarzenia zaplanowano mnóstwo atrakcji m.in. wspólne kolędowanie, spektakle czy targ świąteczny. Dzielnica będzie również rozdawać zupełnie za darmo choinki. Co ważne, odbywać się to będzie w formule "kto pierwszy, ten lepszy". Szczegóły poniżej.

Włamywacze z Warszawy i okolic. Te osoby dopuściły się włamań i kradzieży. Na zdjęciach w naszej galerii znajdziesz osoby aktualnie poszukiwane przez warszawską policję. Stołeczni funkcjonariusze proszą mieszkańców o pomoc w zidentyfikowaniu poszukiwanych osób. Rozpoznajesz ich? Skontaktuj się z policją. Służby gwarantują anonimowość.