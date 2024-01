Przegląd tygodnia z 14.01.2024 w Warszawie. Najważniejsze wydarzenia od 7.01 do 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Warszawy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielkie targi ubrań z drugiej ręki. W centrum Warszawy trwają wyjątkowe Vintage Days. Tak jest na miejscu”?

Przegląd tygodnia: Warszawa, 14.01.2024. 7.01 - 13.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wielkie targi ubrań z drugiej ręki. W centrum Warszawy trwają wyjątkowe Vintage Days. Tak jest na miejscu Mieszkańcy Warszawy mają to szczęście być gospodarzami wyjątkowego wydarzenia, jakim jest Vintage Days. To okazja dla wszystkich pasjonatów mody vintage do zdobycia ciekawych i wyszukanych ubrań dodatków oraz butów. Rzeczy nowe i używane, zawsze oryginalne i wyjątkowe. To wszystko w Warszawie 13 i 14 stycznia 2024. 📢 Warszawskie Absurdy 2023. Urwany kabel, lapidarium i migająca droga rowerowa Nie zawsze wszystko się udaje. Czasem inwestycja zalicza opóźnienie, a prosty problem rozwiązuje się w skomplikowany sposób. Nawet jeśli chęci są dobre, to wychodzi... Niezbyt dobrze. Zebraliśmy warszawskie absurdy 2023 roku. Jakie kuriozalne decyzje i problemy zapamiętamy? Szczegóły w galerii.

📢 Trwają targi Designer Sale w Warszawie. Cały weekend z wyprzedażami i promocjami ubrań i dodatków. Tak jest na miejscu W weekend 13 i 14 stycznia 2024 w Warszawie odbywają się targi Designer Sale. Jak sama nazwa mówi, na miejscu czekają ubrania, dodatki, biżuteria, autorskie projekty oraz upcycling w promocyjnych cenach. Do tego strefa z winylami. Wszystko to w Elektrowni Powiśle.

Tygodniowa prasówka 14.01.2024: 7.01-13.01.2024 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Styczniowa Giełda Retrogamingowa. Gratka dla pasjonatów gier i starych konsol. Przez cały weekend w Warszawie Wśród podziemnych pawilonów Warszawskiej Giełdy Elektronicznej trwa wyjątkowe wydarzenie - giełda gier retro. Styczniowe spotkanie ponownie przyciągnęło entuzjastów starych gier wideo oraz konsol z minionych lat. Miłośnicy kultowych gier i sprzętów elektronicznych mają okazję nie tylko do rozmów, ale także do handlu.

📢 Ranking Perspektywy 2024. Oto najlepsze licea w Warszawie. Kto na podium w tym roku? Najlepsze licea w Warszawie. Znamy wyniki rankingu Perspektywy 2024, a co za tym idzie - najlepsze warszawskie licea. Która szkoła wiedzie prym? Gdzie posłać swoje dzieci? Jak wypadły szkoły, których jesteście absolwentami? Lista najlepszych stu liceów w Warszawie została opublikowana przez autorów rankingu 11 stycznia 2024 roku. Zobaczcie to zestawienie! 📢 Imprezy w Warszawie 12-14 stycznia 2024. Co robić w weekend w stolicy? Oto najciekawsze propozycje Imprezy w Warszawie 12, 13, 14 stycznia 2024 roku. Co będzie się działo w styczniowy weekend? Najbliższe dni wypełnione będą przeróżnymi wydarzeniami. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na dni od 12 do 14 stycznia 2024. Co robić w Warszawie? Kliknij w zdjęcie i sprawdź nasze propozycje.

📢 Kielecka 45 w Warszawie. Byliśmy w szkole dla dzieci radzieckich dyplomatów. Wiemy, co tam będzie Poradziecka szkoła przy Kieleckiej została przejęta przez miasto. Przekazanie jej Warszawie to była pierwsza decyzja nowego wojewody mazowieckiego. Prezydent Trzaskowski obiecał, że za rok otworzy się tu szkoła specjalna. Tymczasem, udało się nam wejść do środka. Tajemniczy budynek - jak widać na zdjęciach - był opuszczany przez Rosjan w popłochu. 📢 Ferie zimowe w Warszawie. Co robić w stolicy podczas zimowych wakacji? Oto 14 pomysłów na 14 dni ferii Ferie w Warszawie 2024. W tym roku zimowa przerwa w województwie mazowieckim trwa od 15 do 28 stycznia 2024. Z jakich atrakcji i wydarzeń możemy skorzystać, zostając w Warszawie? W naszej galerii znajdziecie najciekawsze propozycje dostępne w stolicy w czasie zimowych wakacji. Niektóre z tych rozrywek są całkowicie za darmo. Kliknij w zdjęcie, aby rozpocząć przegląd.

📢 Warszawa zamieni się w Kraj Kwitnącej Wiśni. W stolicy odbędzie się Weekend Japoński. Największe takie wydarzenie w Polsce To będzie największe takie wydarzenie w Polsce. Wraz z początkiem wiosny Warszawa zamieni się w Kraj Kwitnącej Wiśni. Przed dwa dni odbywać się będzie Weekend Japoński, wypełniony atrakcjami, pokazami, pysznym jedzeniem i sklepikami z autentycznymi produktami z Japonii. Wydarzenie już teraz cieszy się ogromnym zainteresowaniem. 📢 Z szarego budynku w piękną rezydencję. Niesamowita metamorfoza domu na warszawskim Żoliborzu Oficerskim Spacerując ulicą Lisa-Kuli na warszawskim Żoliborzu Oficerskim, nie trudno przeoczyć odnowiony, biały budynek pod numerem 5. Jeszcze kilka lat temu modernistyczny dom był w nienajlepszym stanie technicznym. Jego wygląd zmienił warszawski architekt, Paweł Lis, który opowiedział nam, jak przebiegała modernizacja domu z okresu międzywojennego.

📢 Pożar w domu opieki pod Warszawą. Z budynku ewakuowano 70 osób. Na miejscu pracuje 25 zastępów Straży Pożarnej W miejscowości Majdan w województwie mazowieckim, w pobliżu drogi ekspresowej S17 doszło do pożaru. Ogień wybuchł w tamtejszym domu opieki. W związku z niebezpieczeństwem, z budynku ewakuowano 70 osób. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W akcji gaśniczej wzięło udział około 130 strażaków. 📢 Pożar hali w Ołtarzewie pod Warszawą. Jedna osoba nie żyje, dwie zostały ranne. Prokuratura podaje wstępne wyniki śledztwa Warszawska prokuratura podała wstępne wyniki śledztwa dotyczącego pożaru hali produkcyjnej, do którego doszło w czwartek 11 stycznia w Ołtarzewie na Mazowszu. Okazuje się, że do tragicznego zdarzenia doszło najprawdopodobniej w wyniku samozapłonu substancji łatwopalnej, prawdopodobnie rozpuszczalnika, wykorzystywanego do produkcji tworzyw sztucznych. Wskutek pożaru zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne.

📢 Szpiegowo zostanie wyremontowane? Warszawa ma już plan. „Część budynków zostanie wyburzona” Nowe informacje w sprawie „Szpiegowa”. Ratusz chce wyremontować budynek. Część obiektów zostanie zburzona. Miasto w tej sprawie współpracuje z nowym wojewodą. Za kilka tygodni poznamy szczegóły. Rozważany jest remont w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 📢 Utrudnienia w Warszawie 11 stycznia 2024. Zamknięte ulice, autobusy na objazdach. Trwa "Marsz Wolnych Polaków" W Warszawie zakończył się "Protest Wolnych Polaków". Manifestacja rozpoczęła się przed budynkiem Sejmu o godzinie 16:00. Następnie, uczestnicy protestu udali się w kierunku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W związku z przemarszem, policja zdecydowała się na zamknięcie wielu ulic, a autobusy komunikacji miejskiej zostały skierowane na objazdy. Utrudnienia trwały kilka godzin. 📢 Protest Wolnych Polaków w Warszawie. Tłumy manifestujących przed budynkiem Sejmu, KPRM i Belwederem O godzinie 16:00 przed budynkiem Sejmu rozpoczęła się manifestacja pod hasłem "Protest Wolnych Polaków". Uczestnicy strajku przynieśli ze sobą biało-czerwone flagi, a także liczne transparenty. Protestujący skandowali hasła: "Bóg", "Honor", "Ojczyzna", "Wolne Media", a także "Konstytucja". Po godzinie 17:30, strajkujący rozpoczęli marsz w kierunku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Demonstracja zakończyła się około 19:00, w okolicach Belwederu. Poniżej fotorelacja z wydarzenia.

📢 Jeśli nie w Warszawie, to gdzie? Powstał ranking najlepszych miejsc do życia na Mazowszu. Oto zwycięzcy Jeśli nie w Warszawie to gdzie? Powstał ranking miejsc najlepszych do życia. To trzecia edycja zestawienia przygotowanego przez Serwis Samorządowy PAP. Przyjrzeliśmy się, jak w tym zestawieniu wypadło Mazowsze. Oto miejsca najlepsze do życia w województwie mazowieckim. 📢 Akademia Pana Kleksa. Gdzie kręcono znany film? Także w Warszawie Film Akademia Pana Kleksa szturmem podbija kina. W weekend otwarcia obejrzało go aż 840 tysięcy osób. Nową wersję bajki Tuwima kręcono w Polsce. Niektóre ze scen odbywają się w Warszawie. Wiemy, gdzie dokładnie. Szczegóły w galerii.

