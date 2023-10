Przegląd prasy z tygodnia 1.10.2023. Co działo się w Warszawie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Warszawy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.09 a 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bankructwa w Warszawie i okolicach. Komornicy przejmują mieszkania, domy i samochody”?

Przegląd tygodnia: Warszawa, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Bankructwa w Warszawie i okolicach. Komornicy przejmują mieszkania, domy i samochody Licytacje komornicze stanowią niezwykle interesujący obszar rynku nieruchomości i dóbr ruchomych. To miejsce, gdzie inwestorzy, poszukiwacze okazji oraz osoby zainteresowane nabywaniem nieruchomości i pojazdów znajdują unikalne możliwości. W naszym przeglądzie skupimy się na licytacjach komorniczych w województwie mazowieckim, obszarze o szczególnym znaczeniu dla rynku nieruchomości i samochodów w Polsce. 📢 Ranking dłużników na Mazowszu. Mieszkańcy biorą kredyty na rekordowe sumy W tych powiatach na Mazowszu jest największe zadłużenie na 1000 mieszkańców. Opublikowany przez Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej raport pokazuje, które miejsca w województwie mazowieckim mają spory problem z dłużnikami. Wytypowano TOP 10 najbardziej zadłużonych powiatów. Aby poznać wyniki, kliknij w zdjęcie.

📢 Pożar pustostanu w Starej Miłosnej pod Warszawą. Dwie osoby nie żyją W nocy z piątku na sobotę doszło do pożaru w Starej Miłosnej pod Warszawą. Na miejscu pojawiło się kilkanaście zastępów straży pożarnej, która walczyła z płomieniem. Niestety, dwóch osób nie udało się uratować. Działania prowadzi teraz prokuratura.

Tygodniowa prasówka 1.10.2023: 24.09-30.09.2023 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Biegnij Warszawo 2023. Deszczowa aura nie przeszkodziła biegaczom. Mamy zdjęcia uczestników Za nami 15. jubileuszowa edycja "Biegnij Warszawo" - jednego z największych biegów masowych na dystansie 10 km w Polsce. 30 września 2023 warszawscy biegacze wystartowali zupełnie nową trasą biegu. Była to nie tylko okazja do świętowania dla miłośników biegania, ale także dla samej Warszawy, która udowodniła, że jest miastem przyjaznym dla aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Tegoroczny bieg przyniósł wiele emocji i niezapomnianych chwil zarówno uczestnikom, jak i kibicom. Przejdź do galerii, aby zobaczyć naszą fotorelację.

📢 Jesienny raj na dachu Galerii Północnej. Otwarcie dyniowego ogrodu w Warszawie Wraz z końcem września, Warszawa staje się miejscem pełnym kolorów jesieni, a mieszkańcy i turyści mają teraz kolejny powód do uśmiechu na twarzy. Na dachu jednego z największych centrów handlowych w mieście, Galerii Północnej, pojawiła się niezwykła atrakcja - jesienny Ogród Dyniowy. To miejsce idealne zarówno na rodzinne wycieczki w poszukiwaniu rozrywki dla najmłodszych, jak i wszystkich miłośników magii jesieni. 📢 Bezpłatne sauny w Warszawie. Najlepsza jesienna atrakcja stolicy powraca. Jak skorzystać z darmowego saunowania? Sezon saunowania rusza w Warszawie! Od 1 października mieszkańcy będą mogli korzystać bezpłatnie z dwóch saun nad Wisłą. Do pływającej sauny w Porcie Czerniakowskim dołączy druga - mobilna. Będzie ona czekać na zmianę w dwóch lokalizacjach. Szczegóły poniżej.

📢 Wielka wyprzedaż roślin w Warszawie. "Perełki" od 5 zł Do Warszawy ponownie zawita Festiwal Roślin. Będzie można kupić kwiaty za 5zł, kolekcjonerskie okazy, doniczki, osłonki, książki, nawozy i akcesoria ogrodnicze. To największe takie wydarzenie w Polsce. Kiedy i gdzie odbędzie się wielka wyprzedaż roślin? O tym poniżej. 📢 Imprezy w Warszawie 30 września - 1 października. Gdzie wybrać się w weekend? Imprezy w Warszawie 29 września - 1 października 2023 roku. Co będzie się działo w pierwszy weekend jesieni? Najbliższe dni obfitować będą w przeróżne wydarzenia. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 30 września do 1 października 2023. Co robić w Warszawie? Kliknij w zdjęcie i sprawdź nasze propozycje.

📢 Kolejny tunel powstanie w Sulejówku. Tym razem w ciągu ulic Przejazd i Krasińskiego PKP PLK oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały umowę w sprawie wsparcia inwestycji w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Chodzi o budowę kolejnego tunelu drogowego w Sulejówku. Znajdzie się on w ciągu ulic Przejazd i Krasińskiego. Szczegóły w artykule poniżej. 📢 Weekend pełen utrudnień w Warszawie. Wielki koncert, imprezy sportowe, kilka zgromadzeń oraz marsz. Będą zmiany w ruchu W weekend, 30 września - 1 października, mieszkańców Warszawy czeka mnóstwo utrudnień w ruchu. W sobotę odbędą się zawody "Biegnij Warszawo" na 10 km, "Roztańczony PGE Narodowy", ostatni w tym sezonie przejazd rolkarzy z Nightskating Warszawa, a także kilka zgromadzeń. Z kolei w niedzielę w samo południe rozpocznie się Marsz Miliona Serc. Sprawdźcie w artykule poniżej zamknięte ulice, objazdy oraz zmiany w rozkładach komunikacji miejskiej.

📢 Afera remontowa na warszawskim osiedlu. Robotnicy pracują, mieszkańcy grzmią: "absurd", "totalna demolka", "budowlany cyrk Monty Phytona" Mieszkańcy jednego z bloków na warszawskim Gocławiu są oburzeni remontem, który od kilku tygodni ma miejsce na tamtejszych klatkach schodowych. Robotnicy wymieniają płytki podłogowe, które jak twierdzą przedstawiciele rady nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowej, stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa lokatorów. Sami zainteresowani są innego zdania i od dłuższego czasu proszą o zebranie w celu uzyskania wyjaśnień. Na spotkaniu chcieliby uzyskać dokument od rzeczoznawcy, potwierdzający zły stan techniczny posadzki, informacje o kosztach przedsięwzięcia, a także dowiedzieć się, kto podjął decyzję o wszczęciu prac. Jak dotąd nie doszło do konfrontacji, choć być może - wkrótce się to zmieni. Po naszym telefonie do spółdzielni, we wnętrzach bloku pojawił się komunikat, mogący stanowić początek przełomu w sprawie.

📢 Blok widmo straszy od ponad dekady. Wielka inwestycja w Warszawie porzucona z dnia na dzień. Czy uda się ją dokończyć? Blok przy ulicy Borzymowskiej "straszy" już od ponad dekady. Na niedokończonym domu od lat widnieje płachta z informacją, że syndyk sprzeda nieruchomość. Z tym wszystkim związany jest los wielu osób, które kupiły mieszkanie w tej lokalizacji i nigdy go nie zasiedliły. Co obecnie dzieje się z tym miejscem i czy jest szansa na ukończenie budynku? 📢 Nowy tunel w Sulejówku pod Warszawą do poprawki. Wielkie otwarcie przeniesione. Co dalej z inwestycją za 76 mln zł? Tunel w podwarszawskim Sulejówku nie zostanie otwarty 1 października - przekazały władze miasta. Nawierzchnia obiektu, który ma w znacznym stopniu poprawić bezpieczeństwo ruchu na linii Warszawa - Terespol, a także wpłynąć na większy komfort kierowców, nie spełniła wymogów. W efekcie trzeba będzie ją zerwać, a następnie położyć nową. Prace mogą opóźnić inaugurację długo wyczekiwanego przejazdu o kilka tygodni.

📢 WORD na ul. Radarowej rozpoczął wyprowadzkę z terenów RKS Okęcie. Ośrodek mimo sporu zapisywał kursantów na egzaminy Koniec egzaminów na prawo jazdy przy ulicy Radarowej. Od 27 września ich realizacja była wstrzymywana z przyczyn technicznych. Dziś RKS Okęcie poinformowało o oficjalnym zakończeniu współpracy i wyprowadzce ośrodka egzaminacyjnego. Klub RKS Okęcie wezwał ośrodek egzaminacyjny do opuszczenia terenu 27 września i zostawił ciągnik w miejscu, gdzie wykonuje się jedno z zadań na placu manewrowym. WORD od miesięcy szuka sobie nowego miejsca, ale dotychczas nadal funkcjonował przy stadionie klubowym. 📢 Akcja służb na Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Zatrzymano 36-latka, który straszył ludzi pistoletem i długim wojskowym bagnetem W środowy wieczór na Bulwarach Wiślanych w Warszawie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Pomiędzy Mostem Świętokrzyskim i Średnicowym spacerował mężczyzna, który zaczepiał ludzi, opowiadając im o śmierci i zabijaniu. 36-latek straszył ich pistoletem oraz wojskowym bagnetem. Nerwowo zachowujący się desperat został obezwładniony przez strażników miejskich i przekazany w ręce policji.

📢 Nocny pościg w Warszawie. Policjanci zatrzymali pijanego 39-latka. Mężczyzna staranował autem radiowóz i zderzył się z autobusem Kierowca samochodu marki Opel nie zatrzymał się do kontroli, a następnie rozpoczął ucieczkę przed mundurowymi. W pościgu za mężczyzną wzięło udział kilka policyjnych załóg. 39-latek najpierw staranował jeden z radiowozów, a później zderzył się z nocnym autobusem. Akcja służb rozpoczęła się w miejscowości Jawczyce, a zakończyła w centrum stolicy. Podczas zatrzymania okazało się, że uciekinier miał w organizmie 1,4 promila alkoholu. 📢 Co z przetargiem na północną "wylotówkę" z Warszawy? Nadal trwają przygotowania. Znamy przyszłość kluczowego węzła Co z przetargiem na uzyskanie decyzji ZRID oraz dokumentacji projektowej na budowę trasy S7 z Kiełpina do Warszawy? Postępowanie miało być rozpisane w połowie roku, ale nadal trwają przygotowania. To element tzw. "wylotówki" z Warszawy - istotny, ponieważ prace nad innymi odcinkami ze stolicy do Trójmiasta już trwają.

📢 Pierwszy hotel Barceló w Polsce otwarty. Miejsce z pięknym widokiem na Warszawę domyka kompleks Elektrowni Powiśle 151 pokoi i apartamentów, basen na dachu wraz z barem oraz piękne widoki na prawy brzeg Wisły. Wybraliśmy się do otwartego w czerwcu Barceló Hotel. 4-gwiazdkowego awangardowego hotelu, pierwszego hiszpańskiej sieci w Polsce. Czym się wyróżnia i chce przyciągnąć - nie tylko turystów spoza stolicy? Sprawdzamy. 📢 Awaria metra w Warszawie. Trzy stacje linii M1 wyłączone z ruchu. Utrudnienia w kursowaniu pociągów Awaria metra w Warszawie. Za stacją Kabaty zepsuł się skład, konieczne było wyłączenie napięcia w trzeciej szynie. W związku z tym trzy stacje zostały wyłączone z użytku. Metro kursuje na odcinku Młociny – Stokłosy – Młociny. Szczegóły poniżej.

📢 Muzeum Historii Polski w Warszawie oficjalnie otwarte. Tak wygląda jedno z największych muzeów w Europie Po 17 latach starań i ciężkiej pracy, 28 września 2023 roku, udało się oficjalnie otworzyć Muzeum Historii Polski. W inauguracji wzięli udział Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonką, premier, a także inni najważniejsi przedstawiciele władz państwowych. Oddany dzisiaj do użytku gmach to największe polskie muzeum, budowane od 2018 roku przez firmę Budimex. Szczęścia nie ukrywał dyrektor placówki, Robert Kostro, który w rozmowie z nami mówił o wielkim zaangażowaniu ministra Piotra Glińskiego w proces powstawania muzeum, a także zapraszał od 29 września wszystkich zwiedzających.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata

Paweł Szrot ostro o "Zielonej Granicy"."To porównanie jest uprawnione"