Przegląd prasy z tygodnia 30.07.2023. Co działo się w Warszawie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Tygodniowa prasówka 30.07.2023: 23.07-29.07.2023 Warszawa: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Imprezy w Warszawie 29 i 30 lipca 2023 roku. Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni obfitować będą w wydarzenia związane z 79. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Ale nie tylko. Jeśli planujecie spędzić ostatni weekend lipca w Warszawie to czekają na was koncerty, wyprzedaże garażowe, spacery, czy wystawy. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend 29 i 30 lipca 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.