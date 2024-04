Pole Mokotowskie znów niezwykle popularne wśród mieszkańców. Tak wygląda warszawski park wiosną. Jak się zmienił? Kamil Jabłczyński

Pole Mokotowskie wraca do łask. Przez ostatnie dwa letnie sezony duża część terenu była ogrodzona, a dostęp ograniczony w skutek remontu. Remontu, który wreszcie się zakończył, a mieszkańcy w pierwsze ciepłe dni od razu wybrali się tam by spędzić wolny czas. Zobaczcie, jak wygląda to miejsce po przebudowie i co się zmieniło.