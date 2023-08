Przegląd prasy z lipca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Warszawie?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Warszawy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Pałac Brühla odkrywa tajemnice. Archeolodzy natrafili na niezwykłe znaleziska. "Potężna kapsuła czasu"”?

Przegląd lipca 2023 w Warszawie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pałac Brühla odkrywa tajemnice. Archeolodzy natrafili na niezwykłe znaleziska. "Potężna kapsuła czasu" Trwają prace archeologiczne na terenie Pałacu Brühla , który został wysadzony w powietrze przez nazistowskich Niemców po upadku powstania warszawskiego. Choć badacze prowadzą swoje działania zaledwie lekko ponad tydzień, to już dokonali wielu niesamowitych odkryć. Wśród nich warto wymienić m.in. kryształowy kałamarz, naboje, łuski czy fragment balustrady. Na szczególną uwagę zasługują także tajemniczy tunel biegnący w kierunku ulicy Wierzbowej, zagadkowy kamień z wyrzeźbionym imieniem i nazwiskiem nieznanej osoby oraz łazienka z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Kliknij w poniższą galerię i zobacz dotychczasowe znaleziska archeologów. 📢 Gigantyczna kolejka po wuzetki na Chmielnej. Nie brakowało chętnych na darmowe ciasto. Na miejscu zapanował chaos W sobotę, 29 lipca, na ul. Chmielnej odbyła się wielka impreza w klimacie lat 90-tych. Od południa aż do wieczora w tym miejscu czekało na warszawiaków mnóstwo atrakcji m.in. koncerty, występy i piosenki lat 90-tych grane przez didżejów. Po południu mieszkańcom rozdano nowy Produkt Tradycyjny Warszawy - wuzetkę. Chętnych na darmowe ciasto nie brakowało - kolejka była ogromna, niestety, dla większości osób zabrakło smakołyku. Szczegóły poniżej.

📢 Imprezy Warszawa 29 - 30 lipca. Najciekawsze wydarzenia weekendu. Będzie się działo! Imprezy w Warszawie 29 i 30 lipca 2023 roku. Co będzie się działo w weekend? Najbliższe dni obfitować będą w wydarzenia związane z 79. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Ale nie tylko. Jeśli planujecie spędzić ostatni weekend lipca w Warszawie to czekają na was koncerty, wyprzedaże garażowe, spacery, czy wystawy. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend 29 i 30 lipca 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.

Prasówka sierpień Warszawa: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Warszawy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Warszawski sklep, który pomaga. Zrobicie tam zakupy z miłością. Co tam można kupić i komu pomóc w Sklepowisku? Sklepowisko to sklep charytatywny, który znajduje się na Bródnie w Warszawie. Można tam kupić niemal wszystko, w bardzo atrakcyjnych cenach. Ale nie to jest najważniejsze. Każdy, kto zrobi tam zakupy, przyczynia się do pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

📢 Droga S7 Płońsk - Czosnów. Kierowcy czekają na lepszy dojazd do Warszawy i nad morze. Czy trasę otworzą w 2023 roku? Trwa budowa drogi S7 na północ od Warszawy. Pierwszy z odcinków: Modlin - Czosnów kontraktowo powinien zostać skończony jesienią. Sądząc po zaawansowaniu prac nie jest to możliwe. Wykonawca poprosił o dodatkowy czas. Kiedy zatem przejedziemy nową "ekspresówką"? 📢 Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. W sierpniu oficjalne otwarcie. Zajrzeliśmy do środka Po niemal pół wieku Muzeum Wojska Polskiego przeniesie się na Cytadelę. Monumentalny obiekt jest już na ukończeniu. W środku zobaczymy historię polskiego oręża od X wieku. Będzie też sala poświęcona broni z Bliskiego Wschodu. W przyszłości naprzeciw powstanie drugi budynek, w którym znajdzie się m. in. ogromna strzelnica. 📢 Wiadukt widmo w Ursusie. Nieczynny od dziesięciu lat. Aktywiści organizują jego urodziny Wiadukt stoi. Otwarto go 31 lipca 2013 roku. Ale od tego czasu nie przejechał nim żaden samochód. Dlaczego? Z obu stron brakuje dojazdu. Przez dekadę urzędnicy nie potrafili go zbudować. Internauci zdążyli nadać wiaduktowi prześmiewczą nazwę, a aktywiści organizują... dziesiąte urodziny.

📢 Szybkie wycieczki z Warszawy. Piękne miejsca zaledwie godzinę drogi ze stolicy. 5 adresów idealnych na weekend Piękne miejsca blisko Warszawy, do których dotrzesz w maksymalnie godzinę. Mało znane zakątki, przyrodnicze perełki, punkty rozrywki i zabytki. Ciche, piękne, zjawiskowe. Te miejsca polecają się na błogi odpoczynek poza Warszawą. Znajdują się rzut beretem od stolicy, dlatego można tam szybko dotrzeć, zarówno samochodem jak i komunikacją miejską. 📢 Brak wody Warszawa. Planowane wyłączenia MPWiK. Lista adresów i dzielnic Brak wody w Warszawie. W najbliższych dniach w 8 dzielnicach Warszawy mieszkańcy mogą zmagać się z problemem braku wody. Planowane wyłączenia wody zapowiedziało stołeczne MPWiK. Wodociągowcy opublikowali listę adresów wyłączonych posesji. Przygotowaliśmy informator dotyczący przerw w dostawie bieżącej wody. Przejdź do galerii, aby sprawdzić adresy w Twojej dzielnicy.

📢 Tak wygląda najpiękniejsze mieszkanie w Europie. Znajduje się na warszawskiej Saskiej Kępie. kto tam mieszka? Luksusowy apartament z warszawskiej Saskiej Kępy to jedno z najpiękniejszych mieszkań w całej Europie! Inwestycja została dostrzeżona za granicą i otrzymała prestiżowe wyróżnienie. Za projekt odpowiada Pracownia Artewizjon Anny Błaszczyk z siedzibą w stolicy. Za co doceniono piękny apartament po prawej stronie Wisły? 📢 Pole Mokotowskie przechodzi metamorfozę. Tak dziś wygląda warszawski "Central Park" Trwa remont parku Pole Mokotowskie w Warszawie. Pierwotnie park w nowej odsłonie miał być gotowy pod koniec 2022 roku. Nowy, deklarowany termin zakończenia prac to III kwartał 2023. Sprawdziliśmy, co nowego pojawiło się na tej przestrzeni. 📢 Najtańsze mieszkania i domy w Warszawie. Przy tych ulicach kupisz nieruchomość w dobrej cenie. Zdecydowanie poniżej średniej Przy tych ulicach w Warszawie można kupić najtańsze mieszkania. Tam właściciele nieruchomości przedają swoje domy i mieszkania w bardzo atrakcyjnych cenach. Wytypowano osiem ulic w stolicy Polski, przy których można kupić nieruchomość zdecydowanie po niższej cenie niż średnia warszawska. Kliknij w zdjęcie, aby poznać raport.

📢 Pod Warszawą powstaje osiedle ekologicznych domów Zielona Wieś. Z łąkami na dachach i szklarniami Tuż pod Warszawą, w otoczeniu zielonych lasów powstaje osiedle rustykalnych domów - Zielona Wieś. Dachy parterowych budynków będą porośnięte rozchodnikiem. Do tego prywatne szklarnie do hodowania warzyw i owoców, panele fotowoltaiczne, pompy, ciepła i monitoring. Inwestor pokazał, jak wygląda pierwszy dom. Wiadomo też, ile kosztuje nieruchomość. 📢 Cytadela w Warszawie nareszcie otworzy się dla mieszkańców. Oba muzea na ukończeniu. Zaglądamy na budowę To ma być przełomowe lato oraz jesień dla warszawskiej Cytadeli. Najpierw swe drzwi otworzy Muzeum Wojska Polskiego, a niedługo później Muzeum Historii Polski. Prace są już niemal na wykończeniu. Po wejściu na teren budowy widać już prezentujące się pięknie gmachu obu instytucji. Udaliśmy się na wycieczkę po tym ogromnym terenie by zrelacjonować, co już wkrótce będzie dostępne dla wszystkich. Teren jest jednak ogromny i już teraz możemy zdradzić, że to pierwsza z naszych relacji z tego miejsca, ale nie ostatnia.

📢 Na PGE Narodowym odbędzie się wielka impreza. Największy taki festiwal w stolicy. Bilety nawet za 1250 zł Na warszawskim stadionie PGE Narodowy odbędzie się wydarzenie, jakiego w stolicy jeszcze nie było. Mowa o KPOP NATION. Organizatorzy zapowiedzieli, że festiwal będzie największym takim wydarzeniem w Europie. Kto wystąpi na scenie i ile kosztują bilety? 📢 Garażówka na Bielanach. Warszawiacy za grosze sprzedają swoje rzeczy. Zobaczcie prawdziwe perełki, które można kupić Wyprzedaż Garażowa na Bielanach cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Ubrania, bibeloty, świeczniki, wazony, książki, zabawki – to tylko niektóre z przedmiotów będzie można nabyć podczas niedzielnego wydarzenia. Mieszkańcy Warszawy za grosze wyprzedawali rzeczy, które nie są już im potrzebne. Cała impreza odbyła się w duchu zero waste. 📢 Prawie tysiąc ofert na pojazdy z warszawskich ulic. Drogowcy po raz kolejny zrobili krocie. Takie perełki można kupić za grosze Po raz piąty Zarząd Dróg Miejskich wystawił na sprzedaż samochody, które po odholowaniu w ciągu 6 miesięcy nie zostały odebrane przez właścicieli i przeszły na własność miasta. Po raz pierwszy na licytację trafił skuter - Piaggio Vespa. W sumie na 45 aut i skuter wpłynęło 901 ofert. Najwyższa zaoferowana kwota – za BMW serii 5 - wyniosła ponad 39 tys. zł. Najpopularniejszym pojazdem było BMW Z3, które przyciągnęło aż 100 kupujących.

📢 Festiwal Pierogów Świata zawitał nad Wisłę. Na słodko czy wytrawnie? Wielkie kulinarne wydarzenie w Warszawie Festiwal Pierogów w Warszawie, 2023. W ten weekend nad Wisłą trwa wielka, kulinarna impreza. Polskie, hiszpańskie, japońskie, tybetańskie czy hinduskie? Wytrawne czy na słodko? Gotowane, smażone czy pieczone? Naprawdę jest w czym wybierać! Zobaczcie w naszej galerii, co dzieje się na tegorocznym Festiwalu Pierogów.

📢 Festiwal Lodów Rzemieślniczych w Warszawie. Nad Wisłą trwa lodowa uczta. Tu spróbujecie niecodziennych smaków W ten weekend nad Wisłą w Warszawie rządzą lody rzemieślnicze. Na specjalnie przygotowanej strefie można spróbować tak niecodziennych smaków, jak np. zielona herbata matcha, oreo czy beza z marakują. Impreza potrwa do wieczora w niedzielę. 📢 Imprezy w Warszawie 22-23 lipca 2023. Przed nami weekend pełen niezwykłych atrakcji. Tam warto się wybrać Imprezy w Warszawie 22 i 23 lipca 2023 roku. Co będzie się działo w weekend? Czas upłynie pod znakiem imprez plenerowych - koncertów, wystaw, świętowania, festiwali i spektakli plenerowych. Nie zabraknie też wydarzeń dla fanów ulicznego jedzenia. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.

