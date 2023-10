Przegląd tygodnia z 22.10.2023 w Warszawie. Najważniejsze wydarzenia od 15.10 do 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Warszawy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 15.10 a 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trwa Festiwal Roślin na PGE Narodowym w Warszawie. To największa wyprzedaż kwiatów w Polsce. Tu kupisz rośliny za 5 złotych”?

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Trwa Festiwal Roślin na PGE Narodowym w Warszawie. To największa wyprzedaż kwiatów w Polsce. Tu kupisz rośliny za 5 złotych Trwa wielki Festiwal Roślin w Warszawie. Największa edycja tej imprezy przyciągnęła mnóstwo zainteresowanych mieszkańców stolicy, ale też przyjezdnych z innych miast. Ceny roślin zaczynają się już od 5 zł. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Wybraliśmy się tam, aby pokazać, co znajdziecie na półkach i ile kosztują dane gatunki kwiatów. Zobaczcie w naszej galerii najpiękniejsze okazy roślin. 📢 Kładka w Parku Skaryszewskim nadal nieczynna. Aktywiści organizują "I urodziny zamkniętego mostku" Kładka na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych została zamknięta w październiku ubiegłego roku. Przyczyną był fatalny stan pieszej przeprawy. Remont niewielkiej kładki okazał się ogromnym problemem. Pod przeprawą przebiegają ważne instalacje, co znacznie podwyższa koszty przebudowy. Do dziś most w Parku Skaryszewskim oczekuje na modernizacje i pozostaje zamknięty. W sobotę stołeczni aktywiści zorganizowali w tym miejscu "I urodziny zamkniętego mostku".

📢 Święto Dyni w Warszawie 2023. W Folwarku Bródno trwa rodzinny festyn z darmowymi atrakcjami. Konkursy, gry i targi rękodzieła Święto Dyni, Warszawa 2023. Przez cały weekend trwa wielki festiwal dyni w Folwarku Bródno. Rodzinna impreza z ogromną ilością bezpłatnych atrakcji dla dzieci oraz targiem rękodzieła i regionalnych specjałów ściągnęła na Targówek mnóstwo warszawiaków. Święto Dyni trwa do godz. 18.00 w niedzielę. Zobaczcie, co dzieje się na miejscu.

Tygodniowa prasówka 22.10.2023: 15.10-21.10.2023 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wyprzedaż garażowa na Żoliborzu. Oto Jesienny Żoli Retro Bazar. Takie perełki sprzedają za grosze mieszkańcy Warszawy Jesienny Żoli Retro Bazar, czyli ogromna wyprzedaż garażowa na Żoliborzu. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Ubrania, bibeloty, książki, zabawki – to tylko niektóre z przedmiotów, które można było nabyć podczas sobotniego wydarzenia. Mieszkańcy Warszawy za grosze wyprzedawali rzeczy, które nie są już im potrzebne. "Nie marnujemy, nie wyrzucamy, ale odsprzedajemy lub wymieniamy" – wyjaśnili organizatorzy żoliborskiej garażówki.

📢 Śmiertelny wypadek na Mazowszu. Nie żyje mężczyzna. Wprowadzono ruch wahadłowy Do śmiertelnego wypadku doszło w miejscowości Załazy na Mazowszu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega przed utrudnieniami. 📢 Zatrucia psów w Warszawie. Grasuje groźna choroba. Jest zagrożeniem także dla ludzi W ostatnich miesiącach Warszawą wstrząsnęła lawina przypadków zatruć psów, która wywołała niemałą burzę wśród mieszkańców stolicy. W odpowiedzi na te dramatyczne wydarzenia, warszawska radna, Alicja Żebrowska, postanowiła podjąć działania i wystosowała interpelację do prezydenta miasta, w której pyta o przyczyny oraz środki podjęte przez władze w celu zrozumienia i rozwiązania tej kwestii. Stołeczny ratusz wskazał prawdopodobne scenariusze oraz wystosował ważne ostrzeżenie, z którym powinni zapoznać się wszyscy właściciele czworonogów. 📢 Urodziny Hali Koszyki. Na scenie Varius Manx z Kasią Stankiewicz. Impreza przyciągnęła prawdziwe tłumy Hala Koszyki świętuje w ten weekend swoje 7. urodziny. W związku z tym zaplanowano dwudniową imprezę i całą masę muzycznych atrakcji. W piątek na scenie wystąpił zespół Varius Manx i Kasia Stankiewicz. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia z tej wyjątkowej imprezy.

📢 Van Gogh & Friends w Warszawie. Pierwsza taka wystawa w Polsce W piątek, 20 października, w Soho Art Center wyruszyło wyjątkowe wydarzenie dla miłośników sztuki i wielbicieli twórczości Vincenta van Gogha oraz innych wielkich artystów impresjonizmu i postimpresjonizmu. Nowa przestrzeń przy ul. Mińskiej 63 stała się gospodarzem największej immersyjnej wystawy, jaka kiedykolwiek odwiedziła Polskę - "VAN GOGH & Friends - The Immersive Experience". 📢 Zabójstwo w Warszawie. W hotelu przy Grzybowskiej znaleziono ciało młodej kobiety Ciało młodej kobiety znaleziono w środę, 18 października, w jednym z hoteli w Warszawie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że została uduszona. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna, zlecono wykonanie sekcji zwłok. Szczegóły poniżej.

📢 Dilerzy z Warszawy i woj. mazowieckiego. Są poszukiwani za handel i produkcję narkotyków. Zdjęcia i nazwiska Warszawa nieustannie boryka się problemem przestępczości narkotykowej. Handel i produkcja zakazanych substancji to temat traktowany przez stołeczną policję bardzo poważnie. Służby prowadzą intensywne działania w celu zwalczania tego procederu, a jednym z kluczowych narzędzi jest zidentyfikowanie osób poszukiwanych za złamanie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, którzy nieustannie unikają sprawiedliwości. Ujawniono wizerunki i nazwiska poszukiwanych dilerów. Rozpoznasz kogoś?

📢 Warszawski Festiwal Piwa 2023. Tak wygląda jesienna edycja. Piwo z pomidorów, browar rektorów AGH i „krwawe Gelato” Szalone dzikie piwa, turboowocowe Gelato - które podbija Europę czy kultowe krafty leżakowane w beczkach po winie. Warszawski Festiwal Piwa to odbywający się dwa razy do roku przegląd piw rzemieślniczych z Polski. W tej dziedzinie stajemy się powoli światowym potentatem. - Trzeba obcokrajowców zapraszać do nas, by zobaczyli, że Polska stoi dobrym piwem - słyszę na miejscu. Festiwal trwa do soboty. 📢 Pogrzeb Janusza Grudzińskiego. Ostatnie pożegnanie klawiszowca legendarnego zespołu KULT W piątek 20 października odbył się pogrzeb Janusza Grudzińskiego. Uroczystości żałobne rozpoczęły się w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie, a zakończyły na Cmentarzu Parafialnym w Tłuszczu. Muzyka pożegnali członkowie rodziny, a także przyjaciele i wielu fanów. Kompozytor legendarnego zespołu KULT zmarł 2 października, w wieku 61 lat.

📢 Milk Bar w Elektrowni Powiśle oficjalnie otwarty. Nowe miejsce na pyszne śniadania i słodkości w stolicy. Sieć przybyła z Ukrainy Kolejna sieć gastronomiczna popularna na Ukrainie zaczyna swoją przygodę w Polsce i Warszawie. "Milk Bar", który dziś otwiera się dla klientów w Elektrowni Powiśle, zaoferuje pyszne śniadanie, słodycze, lunche, a w przyszłości też obiady czy kolacje. Napijemy się tam kawy, milkshake'ów, a nawet napojów wyskokowych. Sprawdziliśmy jakie są specjały zakładu, przejrzeliśmy ofertę kulinarną i zobaczyliśmy jak nowe miejsce wygląda w środku. Zapraszamy Was do przekonania się czy warto tam zajrzeć.

📢 Nowe miasta na Mazowszu. Będzie ich aż 11. Które miejscowości zyskały prawa miejskie? Każdego roku polski rząd ogłasza listę miejscowości, które od 1 stycznia otrzymają status miasta. W 2024 roku lista ta obejmuje aż 34 miejscowości w całym kraju, z czego aż 11 znajduje się w województwie mazowieckim. To istotny krok w procesie rozwoju tych obszarów. Poniżej przedstawiamy pełną listę nowych miast na Mazowszu.

📢 Warszawski klub jednym z najlepszych na świecie? Nominowany do prestiżowego tytułu Klub Sen Warsaw z prestiżowym wyróżnieniem. Warszawski lokal świętuje nominacje do renomowanego tytułu "The World's 100 Best Clubs". Czy stołeczna imprezownia zapisze się złotymi zgłoskami na liście stu najlepszych klubów na świecie? Fani tego miejsca mogą oddać swój głos i pomóc klubowi zdobyć ten zaszczyt. 📢 Imprezy w Warszawie 20 - 22 października. Najciekawsze wydarzenia weekendu. Tam warto się wybrać Imprezy w Warszawie 20-22 października. Co będzie się działo w weekend? Jeśli planujecie zostać w stolicy to czekają na was wystawy, koncerty, garażówki czy targi roślin. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 20 do 22 października 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.

📢 Najlepsze kawiarnie w Warszawie. Gdzie wypić pyszna kawę? Oto miejsca, które zachwyciły kawoszy Najlepsze kawiarnie w Warszawie 2023. Gdzie wypić idealnie przygotowane latte, mocne espresso, aromatyczną kawę specialty czy dobry przelew? Warszawiacy wskazali, które kawiarnie w stolicy są najlepsze. Sprawdziliśmy lokale najwyżej ocenione na platformie TripAdvisor i prezentujemy Wam TOP 10 miejsc, które zachwyciły nawet najbardziej wymagających kawoszy. W przeglądzie podajemy nazwy, adresy i ceny. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do listy.

📢 Dyniowa Farma zagościła w Centrum Janki. Dziesiątki dyń i wrzosów, drewniany domek oraz najpiękniejsze barwy jesieni Październik to miesiąc, w którym zdecydowanie króluje dynia. W związku z tym w Warszawie i okolicach pojawiają się niezwykłe atrakcje - Ogrody i Farmy Dyniowe. Jeden z nich powstał także w Centrum Janki. To klimatyczne miejsce jest bezpłatne i można je odwiedzać w godzinach otwarcia centrum. Warto, bo farma została stworzona z rozmachem i wygląda przepięknie! Szczegóły poniżej.

📢 Nasz Nowy Dom. Rodzina gnieździła się w rozpadającym się budynku w Skłobach. Ela Romanowska z ekipą odmieniła całkowicie ich życie "Nasz nowy dom" to program, w którym przeprowadzane są metamorfozy zapuszczonych, często nie nadających się do zamieszkania domów i mieszkań. W najnowszym odcinku ekipa remontowa pod kierunkiem Eli Romanowskiej pojawiła się na Mazowszu, by odmienić los pana Macieja i pani Agaty, którzy wraz z dziećmi żyli w fatalnych warunkach w miejscowości Skłoby. Kliknijcie w zdjęcie i zobaczcie, jak przebiegała metamorfoza ich domu. 📢 Zabójstwo w więzieniu w Siedlcach. Ofiara została uduszona. Są wyniki obserwacji psychologiczno-psychiatrycznej podejrzanego Znane są wyniki obserwacji psychologiczno-psychiatrycznej Sławomira R., więźnia, który podejrzany jest o uduszenie współosadzonego. Zabójstwo miało miejsce w sierpniu tego roku w więzieniu w Siedlcach.

