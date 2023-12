Przegląd tygodnia z 24.12.2023 w Warszawie. Najważniejsze wydarzenia od 17.12 do 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Warszawy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Imprezy w Warszawie 24-26 grudnia, 2023. Co robić w święta w stolicy? Podpowiadamy”?

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Imprezy w Warszawie 24-26 grudnia, 2023. Co robić w święta w stolicy? Podpowiadamy Imprezy Warszawa 22, 23, 24, 25, 26 grudnia, 2023. Jakie wydarzenia odbędą się w stolicy w grudniowy weekend tuż przed świętami oraz w czasie Bożego Narodzenia? Jeśli planujecie w tym czasie zostać w mieście to czekają na Was muzea z wyjątkową ofertą, jarmarki, targi i różnego rodzaju zajęcia sportowe. Prezentujemy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie w dniach od 22 do 26 grudnia 2023 roku. Co robić w stolicy? Gdzie warto pójść? Wejdź w naszą galerię zdjęć i sprawdź. 📢 Świąteczny dom na Bielanach. Budynek jest cały w kolorowych lampkach. Piękna iluminacja zachwyca przechodniów Spacerujących po alei Reymonta na Bielanach czeka miła, świąteczna niespodzianka. Dom stojący przy tej ulicy rozświetliła piękna, kolorowa iluminacja. Budynek został przyozdobiony setkami lampek, reniferami, a także bałwankiem. Wraz ze śniegiem, który leży na zewnątrz, dom zdecydowanie tworzy świąteczną atmosferę. Zobaczcie w naszej galerii jak się prezentuje.

📢 Tragedia w Warszawie. Zderzenie czterech samochodów na ulicy Marywilskiej. Jedna osoba nie żyje. Trwa śledztwo prokuratury W sobotę 23 grudnia, około godziny 12:30 na ulicy Marywilskiej w Warszawie doszło do zderzenia czterech samochodów. W wyniku wypadku, śmierć na miejscu poniosła jedna osoba. Jak informuje policja, droga w kierunku Legionowa jest zablokowana. Trwa śledztwo prokuratury, które ma wyjaśnić szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do tragedii.

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Warszawa: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Warszawie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tłumy na Dworcu Centralnym w Warszawie. Mieszkańcy stolicy wyjeżdżają na święta Bożego Narodzenia Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Podczas gdy jedni mieszkańcy stolicy szykują się do uroczystej kolacji wigilijnej w swoich domach, inni postanawiają odwiedzić bliskich poza miastem. Duża część tych drugich zdecydowała się na podróże pociągiem. Od sobotniego poranka, na warszawskich stacjach kolejowych można zaobserwować sporo pasażerów. Nie inaczej jest na Dworcu Centralnym. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotogalerię.

📢 Niezwykłe odkrycie na budowie placu Centralnego w Warszawie. Robotnicy znaleźli przedwojenną bombkę bożonarodzeniową Na terenie budowy placu Centralnego w Warszawie dokonano kolejnego odkrycia. W jednej z piwnicy, które pozostały po przedwojennych kamienicach, robotnicy natrafili na przedmiot będący najprawdopodobniej starą bombką bożonarodzeniową. - Wykopaliska archeologiczne co i raz uraczają nas ciekawymi przedmiotami. Bardzo miło ze strony inwestycji, że w grudniu obdarowała nas niespodzianką okolicznościową - przekazał stołeczny ZDM. 📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Dziś jej pierwszy dzień! Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się Memy o zimie znów rozbawiły internautów! Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Świąteczna ciężarówka Coca-Coli dotarła do Warszawy. Masa atrakcji na placu Defilad. Nadszedł wielki finał tegorocznej trasy Ciężarówka Coca-Coli to jedna z najbardziej wyczekiwanych zimowych atrakcji. Słynny pojazd od prawie trzech dekad wyrusza w podróż do wybranych miast w Polsce, by nieść świątecznego ducha. W tym roku odwiedził już cztery miejscowości, a finał tegorocznej trasy zaplanowano na piątek 22 grudnia. Świąteczną ciężarówkę można podziwiać od godziny 16:00 na warszawskim placu Defilad. Wydarzenie obfite jest w całą masę atrakcji. Poniżej nasza fotorelacja.

📢 Brutalny gwałt i pobicie na jednym z osiedli w Legionowie. Policja zatrzymała sprawcę Na terenie Legionowa (woj. mazowieckie) funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie zatrzymali sprawcę gwałtu, do którego doszło w miniony weekend. 📢 Pogrzeb Zofii Merle w Warszawie. Aktorka teatralna i filmowa spoczęła na Cmentarzu Powązkowskim Pogrzeb Zofii Merle odbył się w czwartek, 21 grudnia, na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Aktorkę teatralną i filmową pożegnała rodzina i znajomi, a także przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Związku Artystów Scen Polskich. Zobaczcie zdjęcia z ostatniego pożegnania w galerii.

📢 Zderzenie aut dostawczych w Warszawie. W wyniku kolizji ucierpiało aż dziewięć samochodów. Policja wystawiła potężny mandat Dziewięć samochodów ucierpiało w wyniku zderzenia aut dostawczych, do którego doszło w piątkowy poranek na warszawskich Bielanach. Na miejsce natychmiast przyjechała policja. Okazało się, że kierowca volkswagena nie ustąpił pierwszeństwa i doprowadził do zderzenia z drugim pojazdem, który uderzył w zaparkowane auta. Funkcjonariusze ukarali go mandatem w wysokości 5 tysięcy złotych. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. 📢 Brutalne zdarzenie pod Warszawą. Dorosła kobieta zgwałcona i pobita na jednym z osiedli. Policja szuka napastnika od blisko tygodnia W nocy z sobotę na niedzielę, na jednym z osiedli w Legionowie doszło do brutalnego ataku na dorosłą kobietę. Została ona dotkliwie pobita i zgwałcona. Poszkodowana odniosła obrażenia, ale obecnie nie przebywa w szpitalu. Trwa śledztwo prokuratury dotyczące gwałtu ze szczególnym okrucieństwem. Napastnik od blisko tygodnia jest poszukiwany przez policję. Grozi mu minimum pięć lat więzienia.

📢 Bazarek pod Warszawą za 8 milionów złotych. Słynne targowisko zmieni się nie do poznania. Prace ruszą w przyszłym roku Targowisko znajdujące się przy ulicy Orlej w Otwocku w niedalekiej przyszłości przejdzie potężną metamorfozę. Budynek zaprojektowany przez pracownię "Paka Projekt Paweł Kaniewski" ma nawiązywać do charakterystycznego dla miasta stylu nadwiślańskiego, czyli świdermajeru. Koszt całej inwestycji szacuje się na około 8 milionów złotych. Początek inwestycji zaplanowano na przyszły rok. 📢 Ogłoszenia z klatek schodowych. Takie rzeczy w 2023 roku? Nie do wiary, że tak komunikują się lokatorzy! Zobaczcie najśmieszniejsze teksty! Klatka schodowa w bloku mieszkalnym to miejsce, gdzie krzyżują się losy różnych mieszkańców. Często pełni ona rolę centrum informacyjnego dla lokalnej społeczności. Pojawiają się tu ogłoszenia, informacje i prośby, wywieszane na tablicy. Niektóre z nich to prawdziwe perełki i potrafią wywołać uśmiech na twarzy. Zobaczcie sami!

📢 Tunelem POW w Warszawie przejechało już ponad 53 mln kierowców. Minęło dwa lata od otwarcia obiektu 20 grudnia 2021 roku oddano do użytku kolejne 4,6 km drogi ekspresowej S2 wraz z tunelem pod Ursynowem. Po dwóch latach od funkcjonowania nowego odcinka trasy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała najnowsze dane dotyczące przeprawy. Okazuje się, że od momentu otwarcia tunelu, skorzystało z niego ponad 53 mln kierowców, co daje średni dzienny ruch ok. 76 tys. 📢 Niespodzianka dla kierowców w Warszawie. Jeszcze przed świętami cztery ulice i dwa skrzyżowania na Mokotowie zostaną otwarte Dobra wiadomość dla zmotoryzowanych! Najpóźniej 23 grudnia kierowcy będą mogli pojechać ulicami na Mokotowie, które dotychczas były zamknięte ze względu na budowę trasy tramwajowej do Wilanowa. Jak informuje stołeczny ratusz, przejezdny będzie cały ciąg czterech przebudowanych dróg o łącznej długości 2,5 km – od Puławskiej przez Goworka, Spacerową i Gagarina do Czerniakowskiej.

📢 Trwa protest przed siedzibą TVP. Tłumy na Woronicza w Warszawie. "Przynieśli biało-czerwone flagi" Przed siedzibą Telewizji Polskiej przy ulicy Woronicza w Warszawie trwa manifestacja. Protesty, które odbywają się przez cały dzień, związane są ze zmianami władzy w TVP. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o odwołaniu dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i Rady Nadzorcze. 📢 Interwencja policji w siedzibie TVP w Warszawie. Jest komentarz służb w sprawie działań przy Woronicza W siedzibie Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza w Warszawie doszło do interwencji policji. W gmachu są funkcjonariusze. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji poinformował w czasie konferencji prasowej, że wpłynęło kilka zgłoszeń. "To mogą być interwencje, które mogą trwać zdecydowanie dłużej" – zapowiedział. 📢 Kolejna gigantyczna inwestycja pod Warszawą. Wybudowali tunel, czas na skrzyżowanie. Koszt przedsięwzięcia to 100 mln zł 29 listopada w Sulejówku otwarto tunel, który ma w znacznym stopniu poprawić bezpieczeństwo ruchu na linii Warszawa - Terespol. Kilkanaście dni później w podwarszawskiej miejscowości rozpoczęły się przygotowania do kolejnego, podobnego przedsięwzięcia. Tym razem przebudowany zostanie przejazd kolejowy w ciągu ul. Przejazd/Krasińskiego, w miejscu którego powstanie bezkolizyjne skrzyżowanie. Szacowany koszt inwestycji to 100 milionów złotych.

📢 Budowa trzeciej linii metra w Warszawie. Miasto ogłasza przetarg na projekt dla pierwszego odcinka M3. Budowa ruszy w 2028 roku Metro Warszawskie ogłasza przetarg na zaprojektowanie pierwszego odcinka trzeciej linii warszawskiego metra - od Stadionu Narodowego do stacji Gocław. Na nowej trasie - o długości ponad 8 km - znajdzie się siedem stacji, w tym sześć nowych. Budowa linii M3 powinna ruszyć w 2028 roku, choć nadal nie wiadomo co z decyzją środowiskową dla tej inwestycji. Szczegóły poniżej.

📢 Najdroższa działka w Warszawie została sprzedana. Teren po "Fortepianie" na Ursynowie kupił wspólnik Roberta Lewandowskiego Ursynowski Fortepian to centrum kupieckie, które miało powstać przy ulicy Cynamonowej. Inwestycji jednak nigdy nie zrealizowano. Teren został więc wystawiony na sprzedaż przez miasto. Działka okazała się być najdroższą w Warszawie - została wystawiona za 40 mln zł. Mimo to cenę wywoławczą przebito dwukrotnie. Nabywca, firma partnera biznesowego Roberta Lewandowskiego, za grunt zapłaci ponad 82 mln złotych. Szczegóły poniżej.

