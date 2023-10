Przegląd tygodnia z 29.10.2023 w Warszawie. Najważniejsze wydarzenia od 22.10 do 28.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Kolejarze opublikowali filmik ze zderzenia samochodu dostawczego z pociągiem. Do niebezpiecznej sytuacji doszło, ponieważ kierowca zignorował sygnalizator i opadające rogatki. Na szczęcie w tym groźnie wyglądającym wypadku nie było osób rannych.

Na warszawskim Mokotowie wybudowano nowoczesny akademik klasy premium. W liczącym 13 pięter budynku znajduje się 540 pokoi, wyposażonych w aneksy kuchenne i łazienki. Do dyspozycji studentów znajdują się tam m.in. strefa fitness oraz strefa work&chill. Obiekt jest drugim w stolicy i łącznie dziewiątym prywatnym akademikiem należącym do sieci Student Depot. Realizacja inwestycji zajęła łącznie 20 miesięcy.

Imprezy w Warszawie 27 - 29 października. Co będzie się działo w weekend? Jeśli planujecie zostać w stolicy to czekają na was wystawy, koncerty, garażówki czy targi mody. Jak co tydzień przygotowaliśmy dla mieszkańców Warszawy przegląd wszystkich imprez i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na weekend od 27 do 29 października 2023. Co robić w Warszawie? Aby przejść do listy atrakcji na weekend, kliknij w zdjęcie.